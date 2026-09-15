Marano. Donna accusa un malore dopo un tentativo di molestie sessuali o violenza: il fermato è nella caserma dei vigili

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Momenti di tensione questa mattina in una traversa di corso Mediterraneo, a Marano, dove una donna avrebbe accusato un malore dopo essere stata avvicinata da una o più persone.

Secondo le prime, frammentarie informazioni, l’episodio potrebbe essere collegato a un presunto tentativo di violenza o molestie sessuali, da parte di un extracomunitario, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla dinamica.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e i vigili. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Il fermato è attualmente nella caserma dei vigili a Marano.

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