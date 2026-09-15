Calvizzano, 72enne muore dopo aver contratto il West Nile

Condividi

Visite: 299

65 Visite

Dolore a Calvizzano per la morte di una donna di 72 anni, G.M., deceduta dopo aver contratto il virus West Nile. La notizia arriva a pochi giorni dalla scomparsa, a Qualiano, di un’altra donna della stessa età, anche lei colpita dal virus.

La comunità si stringe ora attorno alla famiglia della 72enne. Il sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio: «Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole non sono mai abbastanza. Ci stringiamo con rispetto e affetto ai familiari, condividendo il dolore di una comunità che oggi piange una propria concittadina. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio sincero da parte di tutta Calvizzano».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti