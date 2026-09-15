Marano, i commissari sollecitano gli uffici: in arrivo l’avviso per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

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Sarebbe ormai imminente la pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande relative al contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
A sollecitare, nei giorni scorsi, gli uffici competenti ad accelerare l’iter sono stati i commissari, anche a seguito dell’attenzione posta sulla vicenda dal nostro giornale. L’avviso dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, consentendo così alle famiglie interessate di inoltrare le richieste per accedere al contributo.
Se la ricostruzione non dovesse corrispondere al vero, i commissari – fino a poco fa all’oscuro della vicenda – potranno naturalmente smentirci.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews