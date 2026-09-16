Marano. Anche Giaccio, dopo Licciardi, smentisce Santoro: «Nessun progetto politico e nessuna candidatura»

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Nuovo elemento nel dibattito politico cittadino dopo le dichiarazioni dell’ex consigliera comunale Teresa Giaccio, che ha preso pubblicamente le distanze da quanto riportato nei giorni scorsi in un comunicato attribuito all’ex consigliere comunale Francesco Santoro.

Giaccio, attraverso una nota pubblicata da una testata vicina agli ambienti dell’ex sindaco Morra e dell’ex consigliera Fanelli, ha precisato di «non essere a conoscenza di alcun progetto politico che la riguardi» e di «non essere, allo stato, interessata ad alcuna candidatura a sindaco».

Una presa di posizione che contrasta con quanto era stato scritto pochi giorni prima nel comunicato diffuso da Santoro, nel quale veniva prospettato un diverso scenario politico e veniva fatto riferimento anche alla posizione della stessa Giaccio.

La vicenda aggiunge così un ulteriore tassello al confronto interno all’area moderata, già attraversato da prese di distanza e smentite. Santoro, ex consigliere comunale il cui nome è ampiamente richiamato nella relazione che ha preceduto lo scioglimento del Comune, era stato recentemente smentito anche da Giovanni Licciardi, suo amico di lungo corso, circostanza che aveva già alimentato interrogativi sulla ricostruzione politica proposta dall’ex consigliere.

Ora arriva la presa di posizione di Teresa Giaccio, figura con una lunga esperienza politica e amministrativa, che sembra voler delimitare con chiarezza il proprio perimetro: nessun progetto politico che la riguardi e, almeno allo stato attuale, nessuna disponibilità a una candidatura a sindaco.

Le parole dell’ex consigliera sembrano quindi ridimensionare lo scenario delineato nel precedente comunicato di Santoro. Sul piano politico, secondo molti osservatori, è ormai palese a tutti che Santoro stia lavorando per tentate di spaccare il fronte moderato e favorire gli ambienti della sinistra maranese, anche perché Santoro – come tutti sanno – alle ultime regionali ha sostenuto la candidatura Giuseppe Barra, esponente del centrosinistra.













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