L’Italia proroga blocco Schengen contro la Spagna

La proroga arriva al termine della riunione del Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, convocato questa mattina per fare il punto sulla situazione. Secondo le valutazioni degli organismi di sicurezza, non sarebbero infatti venute meno le condizioni che avevano portato alla precedente introduzione dei controlli.

Alla base della decisione ci sono, spiega il ministero dell’Interno, «elevati profili di rischio per la sicurezza interna». A questi si aggiunge il possibile pericolo di «infiltrazioni terroristiche», considerato uno degli elementi che continuano a richiedere un rafforzamento delle attività di controllo.

Non si tratta, dunque, della chiusura delle frontiere né di un blocco generalizzato degli spostamenti tra Italia e Spagna. I controlli riguardano i collegamenti aerei e marittimi e vengono mantenuti come misura temporanea di sicurezza. L’obiettivo è consentire alle autorità italiane di effettuare verifiche più approfondite sui flussi in ingresso e di monitorare eventuali situazioni considerate a rischio.

La decisione viene formalmente comunicata alle istituzioni europee proprio perché, nell’area Schengen, la libera circolazione rappresenta la regola e la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne costituisce un’eccezione legata a specifiche esigenze di sicurezza.