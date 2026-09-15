MARANO, LA NUOVA SCUOLA A SAN MARCO-SAN ROCCO. ECCO IL PROGETTO: 11 MILIONI DI EURO, 342 ALUNNI, BOCCIATO IL PROGETTO DELLA GIUNTA SCIOLTA PER MAFIA

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Il Comune di Marano di Napoli ieri 14 settembre ha ufficialmente candidato presso la Regione Campania, rispondendo all’Avviso Pubblico “Scuola Viva in Cantiere – II Fase”, il progetto per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico San Rocco – San Marco, una struttura moderna e polifunzionale destinata a ospitare la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado a servizio delle località San Rocco e San Marco.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 11 milioni e 300 mila euro, nasce dalla necessità di restituire alle comunità locali – oltre 5.000 residenti – un presidio educativo stabile, dopo la inevitabile dismissione, ormai da oltre due anni, del precedente ben noto insediamento scolastico “San Rocco Centrale”.

La chiusura del plesso ha costretto gli studenti purtroppo a raggiungere quotidianamente il plesso “D’Azeglio”, situato nel centro urbano a tre chilometri di distanza, tramite il servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dal Comune rinnovato anche per il corrente anno.

La scelta dell’area è ricaduta sul lotto comunale di via San Rocco/via San Marco, circa 16.000 mq già destinati a servizi pubblici e privi di vincoli archeologici, paesaggistici o idrogeologici, evitando procedure espropriative e garantendo tempi più rapidi di realizzazione.

Il nuovo Polo accoglierà 342 alunni – 202 della primaria e 140 della secondaria di primo grado – oltre a 65 docenti e 15 unità di personale ATA, e sarà dotato di spazi didattici innovativi, laboratori, biblioteca, auditorium da circa 200 posti, palestra tipo A2, aree verdi attrezzate, orto didattico con laghetto di fitodepurazione, parcheggi dedicati e accessi indipendenti per le attività extrascolastiche.

La struttura sarà realizzata con materiali ecosostenibili e impianti alimentati da fonti rinnovabili a zero emissioni di CO₂, con reti duali per il recupero delle acque e soluzioni tecnologiche avanzate per comfort termoacustico e sicurezza. Un elemento qualificante del progetto riguarda la mobilità sostenibile: l’impianto fotovoltaico previsto consentirà non solo l’autosufficienza energetica dell’edificio, ma anche la predisposizione di stazioni di ricarica per mezzi elettrici, inclusi eventuali bus scolastici, favorendo un modello di trasporto pubblico più pulito e contribuendo alla riduzione delle emissioni nel territorio comunale.

Gli impianti sportivi, progettati con accessi autonomi e indipendenti rispetto alle funzioni scolastiche, saranno inoltre fruibili dai cittadini anche negli orari extra scolastici, trasformando la struttura in un punto di riferimento aperto, vivo e pienamente integrato nel tessuto sociale della città.

Il nuovo Polo Scolastico si candida a rappresentare un presidio di legalità, efficienza energetica, inclusione e crescita culturale, un vero “edificio educante” capace di offrire servizi scolastici, sportivi e sociali in una zona della città che ne è attualmente priva, contribuendo alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità.

Il prefetto Cardellicchio ha già in corso di attivazione ogni possibile canale istituzionale per sensibilizzare i massimi vertici della Regione in ordine alla speciale importanza di questo progetto ed attende con fiducia l’esito delle relative valutazioni tecniche nella convinzione che l’antimafia amministrativa, organizzativa e culturale siano lo strumento più potente per affiancare adeguatamente l’azione di inquirenti, prefetti e magistrati quotidianamente impegnati nella lotta a tutte le mafie e gli unici strumenti che possano sottrarre loro ogni capacità di crescita e sedimentazione.

DATI CHIAVE

16.000 m² Area della Scuola

11,3 Milioni di Euro Importo dell’opera

202 alunni Scuola Primaria

140 Alunni Scuola Secondaria di 1° grado

65 docenti

15 unità personale ATA

SPAZI DIDATTICI

12 aule della Scuola Primaria

9 aule della Scuola Secondaria di I grado

Laboratori didattici (scientifici, tecnologici, linguistici)

Biblioteca scolastica

Aule speciali per attività integrative ed extracurricolari

SPAZI SPORTIVI

Palestra tipo A2

Campo da basket / pallavolo esterno

Auditorium da circa 200 posti

Spazi polifunzionali per eventi, incontri, attività sociali

Percorsi pedonali e aree di aggregazione

SPAZI VERDI E DIDATTICI

Bosco didattico

Orto didattico

Laghetto per fitodepurazione

Area verde attrezzata con giochi e arredi

Zone ombreggiate e percorsi naturalistici.













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