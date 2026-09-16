Donazione di sangue, open day all’ospedale Monaldi

Condividi

Visite: 32

60 Visite

“San Gennaro pensa a scioglierlo, tu pensa a donarlo”. È questo lo slogan con il quale l’Azienda Ospedaliera dei Colli lancia un appello ai napoletani e programma (per sabato prossimo) un open day dedicato alla donazione di sangue. L’attesa per il miracolo del Santo Patrono diventa così un invito concreto alla solidarietà, in un momento caratterizzato da una grave carenza di sangue e dalla necessità di ricostituire le scorte.

Dalle 7.30 alle 13, il Centro di medicina trasfusionale dell’ospedale Monaldi sarà aperto a tutti coloro che vorranno donare. Non sarà necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi direttamente presso il Centro Trasfusionale. Come sempre avviene per chi sceglie di donare, l’Azienda Ospedaliera garantirà anche un parcheggio riservato: all’ingresso dell’ospedale sarà sufficiente rivolgersi al personale della vigilanza. Al termine della donazione sarà offerta anche una colazione gratuita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti