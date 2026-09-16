Lettera al direttore. Marano, alberi dimenticati e giardini nel degrado: «L’ambiente si difende solo quando fa comodo»

Egregio Direttore,

da settimane il vostro giornale dedica spazio alla vicenda del cestista americano in visita al campetto pubblico nei pressi della chiesa dell’Immacolata a San Rocco. Una storia che, al di là dell’aneddoto, appartiene ormai alla lunga cronaca della devastazione di Marano. Quel campetto, peraltro, pare sia stato finanziato e sia in fase di ripristino — burocrazia permettendo.

Vorrei però riportare l’attenzione su qualcosa che non fa notizia, non attira telecamere o altro : il piccolo giardino che corre lungo un tratto della scuola “Socrate”, nel vialetto compreso tra il muro di recinzione dello stadio Nuvoletta e quello dell’istituto scolastico. Un giardino che nessuno vede.

In quello spazio, che dovrebbe essere parte integrante dell’ambiente scolastico, vegetano — o meglio, sopravvivono — tra l’immondizia più invereconda:

• una Sophora japonica, albero delle pagode,

• un ligustro lucido,

• una probabile Aralia elata,

• un albero dei rosari,

• un albero delle lanterne.

Sono essenze ornamentali, alcune di pregio, che altrove verrebbero curate, valorizzate, protette. Qui invece vegetano nell’abbandono più totale, ignorate da tutti: studenti, cittadini, amministrazione.

E allora mi chiedo: dove sono i fanatici del cambiamento climatico, sempre pronti a impartire lezioni di ecologia? Forse troppo impegnati, proprio di fronte a quel giardino, a “dipingere” con assidua frequenza i muri dello stadio, esponendo passanti e studenti alle “salutari” esalazioni tossiche delle vernici.

Mi domando: gli alberi non erano utili per l’abbassamento della temperatura? Non erano “patrimonio verde” da difendere? Perché si porta in visita un americano per due canestri, e nessuno fiata per questo pezzetto di giardino che riguarda una scuola con mille ragazzi? I soliti “sinistri” ?

Lo spazio gioco libero non è più importante della salute, della bellezza e della dignità di un luogo frequentato ogni giorno da centinaia di studenti ma ci corre insieme

Una conclusione inevitabile

Mi vengono in mente i Farisei: pronti a proclamare, a mostrarsi, a predicare. Molto meno pronti a guardare, a curare, a custodire.

Finché a Marano si continuerà a celebrare l’ambiente solo quando conviene, per demagogia politica e a ignorarlo quando richiede responsabilità, nessun campetto ripristinato, nessuna visita americana, nessuna retorica verde potrà nascondere la verità: non sappiamo prenderci cura neppure degli alberi che già abbiamo. VERGOGNA!!

ENZO