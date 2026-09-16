Sangiuliano nuovo coordinatore regionale di FdI in Campania, Vietri vice

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Gennaro Sangiuliano è il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania. Al suo fianco, nel ruolo di vice coordinatrice, ci sarà Imma Vietri. Una nuova responsabilità per Sangiuliano, che già guida l’opposizione in Consiglio regionale.
La scelta affida dunque all’ex ministro della Cultura un ruolo di primo piano anche nell’organizzazione regionale di Fratelli d’Italia, proprio mentre il partito si prepara ad affrontare una nuova fase della politica campana.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews