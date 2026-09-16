Blitz contro i Petrone-Puccinelli: ecco i nomi di tutti gli arrestati

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Maurizio Attanasio;

Paolo Chiaro;

Pasquale Cuccurullo;

Massimo De Solda;

Marco Deviato;

Giovanna Gaiangos;

Dumitru Nicusor Gheorghe;

Salvatore Iuliano;

Ivan Liguori;

Antonio Martino;

Daniele Nocera;

Luigi Nocera;

Salvatore Ottiero;

Raffaele Pezzuti;

Alessandro Pisa;

Pasquale Pisa;

Pietro Pistuggia;

Salvatore Ricci;

Pasquale Sica;

Alfredo Tarantino;

Antonio Tarantino;

Simone Tranchese;

Ciro Volonnino;

Pasquale Borsella;

Emanuele Caiazza;

Salvatore Caruso;

Luigi Delle Donne;

Mario El Shabrawj;

Stefano Palermo;

Marco Valenza.

Un indagato agli arresti domiciliari

Per Giuseppe Chiantone il giudice ha disposto invece la misura degli arresti domiciliari.

L’inchiesta sulle piazze di spaccio

L’operazione dei carabinieri ha colpito il sistema di approvvigionamento e distribuzione della droga che, secondo l’accusa, alimentava diverse piazze di spaccio dell’area occidentale di Napoli. Gli investigatori contestano, a vario titolo, condotte legate al traffico e alla commercializzazione delle sostanze stupefacenti, inserite in un sistema che avrebbe agevolato il clan.

Le posizioni dei singoli indagati saranno valutate nel corso del procedimento. Le misure cautelari sono state adottate nella fase delle indagini preliminari e i destinatari devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.













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