Stesa al parco Verde: scarcerato Antonio Cangiano

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CAIVANO – Antonio Cangiano, imputato per aver preso parte ad una stesa armata avvenuta il 27 settembre 2025 nel Parco Verde di Caivano, e per tale delitto è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, questa mattina, grazie al lavoro dei suoi difensori, gli avvocati Luigi Senese, Francesco Bonaiuto e Andrea Di Lorenzo, Camgiano ha visto riaprirsi le porte del carcere.

Invero il GIp di Napoli ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari . Un risultato che porta la firma dei suoi difensori, gli avvocati Luigi Senese, Francesco Bonaiuto e Andrea Di Lorenzo che all’esito di una articolata e complessa attività difensiva hanno evidenziato l’ incompatibilità dello stato di salute del loro assistito con il regime detentivo in carcere.













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