Molestia sessuale a Marano, extracomunitario identificato dopo molte ore: denunciato a piede libero

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L’uomo, privo di documenti e che non avrebbe fornito le proprie generalità, è stato identificato dopo circa 24 ore. La donna aveva presentato querela alla Polizia Municipale

È stato identificato dopo circa 24 ore l’uomo accusato di aver molestato sessualmente una donna ieri in una traversa di corso Mediterraneo, a Marano.

La vicenda è stata segnalata alla Polizia Municipale di Marano, dove la donna ha formalizzato una querela nei confronti dell’uomo, consentendo l’avvio degli accertamenti per risalire alla sua identità.

Le operazioni di identificazione non sono state immediate: l’uomo, secondo quanto ricostruito, era sprovvisto di documenti e non avrebbe fornito le proprie generalità, rendendo necessari ulteriori accertamenti.

Dopo essere stato individuato e identificato, l’uomo è stato trattenuto per una notte nella cella del comando della Polizia Municipale. Nella giornata di oggi è stato quindi denunciato a piede libero e ha lasciato il comando.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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