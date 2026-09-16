Rifiuti, inchiesta Giugliano-Marano: udienza rinviata al 9 dicembre

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Rinvio per legittimo impedimento di uno dei legali degli indagati. In aula saranno esaminate le questioni preliminari

Tutto rinviato al 9 dicembre 2026, alle ore 11, nell’ambito dell’inchiesta sui rifiuti che coinvolge Giugliano e Marano. Il Gup Fabrizio Forte ha disposto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento di uno dei legali degli indagati.

Nel corso della prossima udienza saranno esaminate le questioni preliminari, comprese le eventuali eccezioni relative alle costituzioni delle parti civili.

È inoltre previsto l’interrogatorio dell’ex sindaco di Marano Visconti, che ha chiesto di essere sentito, mentre saranno valutate le richieste di riti alternativi avanzate dagli indagati.

L’udienza del 9 dicembre sarà dunque chiamata a segnare un passaggio importante dell’iter giudiziario dell’inchiesta.













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