Rabbino aggredito a Milano, fermati tre maranza

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Un rabbino sessantenne è stato aggredito e insultato a Milano da tre uomini mentre aspettava l’autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l’episodio è Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. La polizia, dopo la denuncia della vittima, avrebbe già individuato i presunti aggressori. Come riporta Il Giorno, i poliziotti intervenuti sul posto hanno identificato tre giovani di età compresa tra 19 e 21 anni, di cui due sarebbero nati in Italia da genitori tunisini e uno sarebbe nato in Marocco.













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