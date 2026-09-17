Pianura. Sangue sul treno EAV: due minori accoltellati, la Polizia ferma un ragazzo

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un minorenne, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato.
Nello specifico, lo scorso lunedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti presso la Stazione EAV Pianura a seguito della segnalazione del ferimento, mediante arma da taglio, di due minori, avvenuto a bordo di un treno.
Sul posto sono prontamente intervenuti anche gli operatori della IV Sezione della Squadra Mobile che, dopo aver ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, hanno immediatamente intrapreso le opportune attività investigative al fine di individuare il minore ritenuto responsabile della brutale aggressione.
Le investigazioni hanno permesso di identificare in tempi brevissimi il soggetto ritenuto responsabile dell’accoltellamento che è stato rintracciato dai poliziotti della locale Squadra mobile nella decorsa nottata. Il prevenuto, sottoposto a fermo di pg, resta in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’AG procedente.
Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare eventuali responsabilità in ordine alla vicenda, in capo ad altri soggetti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews