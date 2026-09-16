Napoli-Casoria. Tre rapinatori in fuga su uno scooter: uno cade e muore

Erano in tre su uno scooter e secondo la polizia municipale di Napoli che sta indagando, fuggivano dopo aver tentato una rapina a un passante che indossava un Rolex e oggetti di valore tra Secondigliano e Casoria. In via Nuova detta Casoria il conducente, presumibilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo che è finito sull’asfalto. Uno dei due passeggeri, Antonio Nardi di 26 anni, ha riportato traumi sparsi e soprattutto al torace. Per cui, trasportato con un’ambulanza del 118 all’Ospedale del Mare, questa notte è morto.

Erano le 2 circa quando è cominciato l’inseguimento tra i tre giovani sullo scooter, tutti con i caschi, e una pattuglia della polizia municipale. La velocità sostenuta ha tradito il conducente e si è verificato l’incidente mortale. I rilievi sul posto sono continuati fino all’alba parallelamente alle indagini sulla rapina che sarebbe stata tentata. Poi la fuga pericolosa dello scooter alla vista dell’autovettura dei vigili urbani con i colori d’istituto.