Giugliano, commercialisti in prima linea per la definizione agevolata dei tributi comunali

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GIUGLIANO IN CAMPANIA – “Negli ultimi anni cittadini e imprese hanno dovuto affrontare l’aumento dei costi energetici e del costo della vita, determinato anche dalle profonde crisi internazionali ancora in corso. A queste difficoltà si aggiunge una questione culturale: la diffusa resistenza al pagamento dei tributi dovuti ai Comuni e allo Stato. Le amministrazioni locali, tuttavia, finanziano i servizi essenziali proprio attraverso queste entrate. La rottamazione dei tributi locali rappresenta quindi un’importante opportunità per regolarizzare le posizioni debitorie. Il Comune di Giugliano ha scelto di andare incontro ai contribuenti, offrendo loro la possibilità di ripartire. Il nostro Ordine è impegnato a informare il maggior numero possibile di cittadini e imprese su questa misura”. Lo ha dichiarato Francesco Corbello, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, nel corso del convegno “Definizione agevolata dei tributi comunali e canoni idrici”, promosso dall’Odcec Napoli Nord che si è svolto nella sala del Consiglio Comunale di Giugliano in Campania.

A fare gli onori di casa Paolo Russo, assessore al Bilancio dell’amministrazione comunale e dottore commercialista: “Il Comune di Giugliano è vicino ai cittadini e alle imprese del territorio, come dimostra l’introduzione della definizione agevolata. I contribuenti possono non aver adempiuto ai propri obblighi per diverse ragioni, anche a causa di oggettive difficoltà economiche. L’obiettivo dell’amministrazione è offrire loro la possibilità di regolarizzare la posizione tributaria. Chi intende mettersi in regola troverà nella definizione agevolata uno strumento concreto, efficace e accessibile.

A illustrare la proposta Gerardo Carleo, vicepresidente dell’Odcec di Napoli Nord: “Abbiamo organizzato questa iniziativa insieme al Comune di Giugliano per illustrare ai contribuenti l’opportunità di regolarizzare i propri carichi debitori beneficiando della riduzione delle sanzioni maturate per il ritardato pagamento. La misura è rimasta finora poco conosciuta e il nostro obiettivo è colmare questo vuoto informativo. La procedura consente di richiedere al concessionario l’estratto della propria posizione debitoria, che deve essere comunicato entro trenta giorni. Poiché i dati forniti risultano talvolta incompleti, proponiamo di consentire l’esame delle singole posizioni attraverso collegamenti telematici, così da rendere l’iter più semplice, rapido ed efficace”.

Sono intervenuti all’incontro Andrea Euterpio (Dirigente Settore Finanziario Comune di Giugliano in Campania), Carla Di Lanno (Funzionario EQ Ufficio Tributi Comune di Giugliano in Campania), Maurizio Spalice (Municipia S.p.A.), Ivan Criscuolo (Publiservizi S.r.l.), Ezio Micillo (Odcec Napoli Nord), Arianna Peluso (consigliere Odcec Napoli Nord), Stefano Stanzione (consigliere Odcec Napoli Nord) e Francesco Vallefuoco (consigliere Odcec Napoli Nord).













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