IX PREMIO FRATELLI DE FILIPPO: A TORRE DEL GRECO UNA GRANDE SERATA TRA TEATRO, CINEMA E NUOVE GENERAZIONI DELLO SPETTACOLO

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Una serata dedicata al grande spettacolo, nel segno dell’arte, del talento e di una tradizione culturale che continua a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni. Sabato 26 settembre, alle ore 17.30, Torre del Greco (precisamente Lavela Beach Club) ospiterà la IX edizione del Premio Fratelli De Filippo “Macte Virtute Esto”, sezione “Teatro e Cinema”.

È proprio in questa città, simbolo dell’arte del cammeo e del corallo, che la tradizione artigianale incontra quella dello spettacolo, in un dialogo ideale tra la maestria delle mani degli artigiani e il talento di chi, sul palcoscenico e sul grande schermo, trasforma l’arte in emozione. Un legame che trova espressione anche nel premio realizzato per l’occasione, ispirato proprio all’identità e alla tradizione artistica della città.

Un appuntamento che riunirà sullo stesso palcoscenico grandi interpreti del teatro e del cinema, artisti affermati e giovani promesse, in un ideale passaggio di testimone tra la storia dello spettacolo italiano e il suo futuro. Tra le personalità presenti alla serata anche Claudia Conte, attrice, conduttrice e produttrice culturale.

A condurre la cerimonia saranno Erennio De Vita e Maria Consiglia Izzo.

La serata si aprirà con un saluto di Salvatore De Chiara, ideatore della kermesse, seguito dagli interventi delle istituzioni e dei componenti del comitato d’onore, prima di entrare nel vivo della cerimonia con le premiazioni.

Il primo grande momento sarà dedicato alle Eccellenze Artistiche, con un riconoscimento alla carriera a Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice che ha conquistato il pubblico internazionale e che rappresenta una delle immagini più riconoscibili del cinema italiano nel mondo. Un altro importante riconoscimento alla carriera andrà a Giacomo Rizzo, interprete che ha attraversato teatro e cinema, collaborando con grandi registi e lasciando il segno in alcune delle più amate produzioni italiane. Tra i premiati anche Marzio Honorato e Patrizio Rispo, interpreti che nel corso delle loro carriere hanno saputo esprimere il proprio talento attraverso differenti linguaggi artistici, con una significativa esperienza nel mondo del teatro.

Il Premio renderà inoltre omaggio a numerosi interpreti della scena teatrale e cinematografica, tra cui Vanessa Compagnucci, Adriano Falivene, Veronica D’Elia, Lidia Ferrara, Antonella Stefanucci, Anna Rita Vitolo, Imma Villa, Arduino Speranza e Francesco Paolantoni.

Nel corso della serata saranno assegnati anche due Premi speciali a Ermelinda Maturo e Angela Bellia, per il loro impegno e la loro attività nel campo dell’industria cinematografica, dell’innovazione culturale e del cineturismo.

Un momento centrale dell’evento sarà dedicato alle nuove generazioni dello spettacolo con la premiazione dei Giovani talenti. A ricevere il riconoscimento saranno Marika Costabile, Antonella Fulco, Marianna Liguori, Martina Galletta, Silvia Bruno, Mirko Lorusso, Ilaria Maren, Giulia Sangiorgi e Chiara Trombini.

Seguirà la premiazione delle Giovani eccellenze, con i riconoscimenti destinati a Vito Amato, Gloria Radulescu, Tiziana De Giacomo, Floriana De Martino, Rossella Di Lucca, Grace Kicaj, Dino Porzio, Raffaele Parisi, Roberta Procida, Renato De Simone e Giovanna Sannino.

Una parte significativa della cerimonia sarà quindi dedicata ai giovani interpreti che, con percorsi, linguaggi e sensibilità differenti, rappresentano le nuove energie del teatro e del cinema.

Ad accompagnare l’evento sarà un prestigioso tavolo d’onore, composto dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, dal presidente onorario Ernesto Mahieux e da numerose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Miriam Candurro, Massimo Abbate, Maria Bolignano, Susy Del Giudice, Antonella Morea, Pia Lanciotti, Gina Perna, Raffaella Belfiore e Francesco Di Rosa.

Il Premio Fratelli De Filippo, giunto alla sua nona edizione, si conferma così un importante momento di incontro e di valorizzazione del talento artistico, capace di celebrare le grandi personalità dello spettacolo e, allo stesso tempo, di accendere i riflettori sulle nuove generazioni.

Una serata che unirà memoria e futuro, esperienza e nuove promesse, nel nome di una delle famiglie che più profondamente ha segnato la storia del teatro italiano.

Un particolare ringraziamento va ad Assocoral, Aucella e APA per il sostegno e la vicinanza alla manifestazione e per il contributo alla valorizzazione di un’iniziativa che lega il mondo dello spettacolo all’identità culturale e artistica del territorio.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre 2026, alle ore 17.30, presso il Lavela Beach Club, in via Litoranea 3, a Torre del Greco.













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