Nuovo maxi rogo ai Camaldoli: le fiamme tornano nella zona di Torre Caracciolo

Condividi

Visite: 236

43 Visite

Nuovo maxi incendio sulla collina dei Camaldoli, nella zona a ridosso di Torre Caracciolo e delle aree circostanti. Un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato nelle ultime ore, riportando l’emergenza incendi in un’area che già nei giorni scorsi era stata interessata dalle fiamme.

Solo due sere fa, infatti, le fiamme avevano lambito la zona, interessando la vegetazione della collina e creando apprensione tra i residenti. Ora un nuovo rogo torna a interessare lo stesso quadrante, con diversi focolai segnalati nell’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale, impegnati nelle operazioni di controllo e nella gestione dell’emergenza. L’obiettivo è circoscrivere i nuovi focolai e impedire che il fuoco possa continuare a propagarsi nella vegetazione e verso le abitazioni.

La nuova emergenza riaccende inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni della collina dei Camaldoli, già interessata da un incendio a distanza di pochi giorni. Resta da accertare l’origine del rogo: al momento non sono state stabilite eventuali responsabilità o cause.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti