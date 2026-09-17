Busta con proiettile e minacce al ministro Valditara: la lettera anonima spedita da Salerno

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Una busta con un proiettile accompagnata da una lettera con frasi minatorie. È quanto è stato recapitato al ministro al Ministro Giuseppe Valditara al Ministero dell’Istruzione e del Merito nelle scorse settimane. A riportarlo è l’Adnkronos. Sul caso è già stata sporta denuncia agli organi di polizia. La busta è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma e indirizzata al ministro: è giunta da anonimi che l’hanno inviata da Salerno, chiedendo – all’interno di un foglio – di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Allegato c’era anche un proiettile calibro 7,65.













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