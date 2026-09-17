Operai Ambiente Marano in protesta al Comune: stipendi ancora incerti, sindacati sul piede di guerra. Resta lo stallo sulla gestione dei rifiuti

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Acque ancora agitate sul fronte della raccolta rifiuti. Questa mattina alcuni lavoratori di Ambiente Marano hanno inscenato un sit-in all’esterno municipio mentre era in corso l’ennesimo confronto tra sindacati, amministrazione comunale e azienda. Al centro della riunione, ancora una volta, la situazione di parte degli stipendi dei dipendenti, che restano al momento non liquidati, alimentando la preoccupazione tra le maestranze.

La vertenza si trascina ormai da tempo e, nonostante le iniziative già intraprese dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, la situazione non sembra aver trovato una soluzione definitiva. I dipendenti hanno già intrapreso la strada dello stato di agitazione, ma finora le iniziative messe in campo non hanno prodotto gli effetti sperati.

Sul tavolo c’è anche il futuro dell’affidamento del servizio di igiene urbana. Le difficoltà nella gestione del servizio e le contestazioni sollevate nel tempo dai lavoratori hanno portato l’azienda sotto i riflettori. La situazione è stata inoltre oggetto di attenzione da parte della Commissione straordinaria.

Resta però ancora in fase di stallo l’ipotesi di un possibile cambio di gestione. Al momento, infatti, il Comune non sembra orientato verso una rescissione del contratto con l’azienda, mentre il confronto tra le parti prosegue senza che sia stata individuata una soluzione capace di superare le criticità.













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