Si riaccendono le luci del Teatro all’Immacolata di Marano: al via la nuova stagione con Casa Bagaria e tanti ospiti

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Sabato 19 settembre 2026, alle ore 20:00, la sala teatro della Chiesa Maria Santissima Immacolata di Marano di Napoli (Via Giordano Bruno 29B) tornerà a illuminarsi per un appuntamento speciale che unisce spettacolo, arte, cultura e valorizzazione del territorio.

L’evento, che coincide con la 66ª puntata della produzione televisiva Casa Bagaria, in onda su TeleIschia, sarà l’occasione ufficiale per presentare al pubblico la nuova stagione televisiva.

La serata è nata dalla sinergia tra la Produzione e Nicola Baiano, direttore artistico del teatro, insieme a Giovanni Turco, Mariagrazia D’Alessandro, al regista Nunzio Rusciano e all’aiuto regista Tina De Sica.

Il palcoscenico Maranese ospiterà diversi artisti professionisti. La regista Chiara Biagini e l’attore Leonardo Di Costanzo, insieme alla Compagnia Teatrale Shultz, regaleranno al pubblico un esclusivo estratto dello spettacolo teatrale dedicato alla serie televisiva Bridgerton in onda su Netflix.

Il programma artistico vedrà inoltre le esibizioni dell’attore Antonio Filippelli e del cantautore Tano Lombardi.

Uno dei momenti centrali sarà il salotto culturale, che proporrà una riflessione profonda sul tema: “Il teatro come specchio della società e memoria storica di un artista”.

L’evento celebrerà anche un momento enogastronomico e la valorizzazione del territorio, con la presenza delle Aziende Campo di Marte Caffè, I Di Petrillo e La Grotta Cantina Flegrea.













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