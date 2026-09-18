GIUGLIANO, INCENDIO A CASACELLE: IDEE E CONCRETEZZA INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE. “MASSIMA ATTENZIONE PER CITTADINI, SCUOLE E TERRITORIO”

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A seguito del rogo che nei giorni scorsi ha interessato la zona di Casacelle, l’Associazione Idee e Concretezza APS ha mantenuto alta l’attenzione sulla situazione e sulle conseguenze che l’incendio ha avuto sul territorio e sulle aree circostanti.

La presenza di fumo e di odori di bruciato ha generato forte preoccupazione tra i cittadini e ha interessato anche aree prossime a strutture scolastiche. Per questo motivo, l’associazione ha ritenuto necessario confrontarsi direttamente con l’Amministrazione Comunale, chiedendo attenzione, controlli e informazioni sugli

interventi in corso.

L’INCONTRO CON IL SINDACO E GLI ASSESSORI

Questa mattina il Presidente dell’Associazione Idee e Concretezza, Salvatore Mautone, ha incontrato il Sindaco Diego D’Alterio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Caterina

Pennacchio e l’Assessore all’Ambiente Paolo Russo, per fare il punto sulla situazione e conoscere le azioni intraprese a tutela della comunità.

Nel corso dell’incontro è stato riferito che questa mattina l’ASL ha effettuato un sopralluogo nelle scuole interessate, in vista delle attività di bonifica e sanificazione

previste entro la giornata di domani.

Proseguono inoltre le attività di verifica da parte dei tecnici e degli enti competenti. Il Sindaco ha confermato di essere in contatto con gli organismi preposti per seguire l’evoluzione della situazione e mettere in campo le misure necessarie alla messa in sicurezza del territorio e alla tutela della popolazione.

“CASACELLE RIGUARDA TUTTI NOI”

«Come Associazione – dichiara il Presidente Salvatore Mautone – abbiamo ritenuto doveroso esserci. Quello che è accaduto a Casacelle non riguarda soltanto una singola zona: quando un incendio interessa un territorio vicino ad abitazioni e scuole,

l’attenzione deve essere massima».

«Non vogliamo creare allarmismi – prosegue Mautone – ma chiediamo controlli, trasparenza, prevenzione e risposte chiare. E importante attendere gli esiti degli accertamenti degli enti competenti e, nel frattempo, garantire tutte le condizioni necessarie affinché scuole, famiglie e cittadini possano sentirsi tutelati».

L’Associazione Idee e Concretezza continuerà a seguire l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione e rappresentando nelle sedi istituzionali le preoccupazioni e le richieste dei cittadini.

«Non abbassiamo la guardia. La tutela dell’ambiente, delle scuole e della sicurezza dei cittadini deve essere una priorità. Idee e Concretezza continuerà a fare la propria parte, con responsabilità e presenza sul territorio».













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