Crolla un muro in un negozio al Rione Sanità, colpito il titolare: è grave

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Rome Italy September 29, 2019 View of a Italian ambulance driving through the streets of Rome in the morning
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Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre, al Rione Sanità, nel cuore di Napoli: in un negozio di ricambi auto è crollato il muro interno, investendo il titolare; l’uomo, 49 anni, è stato colpito alla gamba sinistra e al fianco. Soccorso dai sanitari del 118, il 49enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale CTO. Vista la gravità delle ferite e delle sue condizioni di salute, però, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cardarelli: è considerato in pericolo di vita.

 

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