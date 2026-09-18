Studente 13enne spruzza spray urticante e accoltella insegnante, tendando di filmare in diretta

Condividi

Visite: 111

49 Visite

Paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma: uno studente 13enne di una scuola media ha aggredito una professoressa: dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante, l’ha ferita con un coltello. È accaduto alla scuola media Giovanni Verga, in via Giovanni Gussone, nella zona di Centocelle.

Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e – a quanto si apprende – avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l’aggressione è stato un suo compagno di scuola.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Centocelle, dopo una chiamata al 112, e il personale del 118.

La docente, soccorsa e trasportata in ospedale, in stato di choc, ma non è in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa.

Il filmato e le ragioni dell’aggressione

Il tentativo di riprendere l’aggressione attraverso una videochiamata in diretta è uno degli elementi che gli investigatori stanno verificando e sarebbe stato, come detto, un compagno di scuola, a fermare il ragazzo.

Restano da chiarire la dinamica esatta dell’aggressione e soprattutto le ragioni del gesto. I carabinieri stanno inoltre accertando come il tredicenne sia riuscito a introdurre nella scuola il coltello e lo spray urticante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti