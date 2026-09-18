Lettere al direttore. Marano, plesso chiesa San Rocco. “Il ticket mensa è ulteriormente aumentato”

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Gentile Direttore,

La contatto per segnalare, ancora una volta, una situazione che riguarda il Comune e il plesso Chiesa della scuola di San Rocco, in particolare il servizio mensa.

Sono ormai anni che noi genitori sosteniamo il costo della mensa scolastica. I ticket, che già avevano un costo di 3,35 euro ciascuno, sono stati ulteriormente aumentati e portati a 3,60 euro.

Questo significa che, per un bambino che usufruisce della mensa, ogni dieci giorni una famiglia si trova a dover sostenere una spesa di 36 euro per alunno, una cifra che per molte famiglie non è affatto irrilevante.

Ci viene riferito che il Comune non dispone dei fondi necessari e, di conseguenza, siamo costretti a sostenere interamente questa spesa. La situazione diventa ancora più difficile per le famiglie con un ISEE molto basso o addirittura pari a zero, che si trovano comunque a dover affrontare un costo che, mese dopo mese, pesa notevolmente sul bilancio familiare.

Mi rivolgo quindi ancora una volta alla vostra redazione, nella speranza che questa segnalazione possa dare voce alle famiglie e portare l’attenzione delle istituzioni su un problema concreto.

Non chiediamo privilegi, ma attenzione verso quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese e che rischiano di essere ulteriormente penalizzate dall’aumento dei costi del servizio mensa scolastica.

Ringrazio la redazione per l’attenzione e per lo spazio che vorrà eventualmente dedicare a questa problematica.

Cordiali saluti.













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