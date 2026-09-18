Marano, rinviato a data da destinarsi l’evento con la Fanfara dei carabinieri all’I.C. San Rocco-D’Azeglio

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Si comunica che in data 17/09/2026 abbiamo ricevuto comunicazione della indisponibilità della FANFARA dei Carabinieri per la giornata della legalità prevista per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027 presso l’I.C. San Rocco – D’Azeglio.
Pertanto, l’evento è annullato e sarà ricalendarizzato in data da definire, sarà nostra cura fornire comunicazioni in merito. Si ringrazia per la disponibilità manifestata e si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti.

Nota stampa I.C. San Rocco-D’Azeglio

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