ADDIO A SANDRO MAZZOLA, LEGGENDA DEL CALCIO ITALIANO

Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e leggenda della nazionale italiana di calcio, è morto: aveva 83 anni, e da tempo lottava con la malattia. «È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra», ha scritto l’Inter nel messaggio di addio, elencando i suoi successi: «Quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A (nel 1965 con 17 gol) e in Coppa dei campioni (7 gol nel 1964). Secondo nel Pallone d’Oro 1971, dietro a Johan Cruyff».