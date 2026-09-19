DE LUCA SHOW SU BONELLI: “UN PORTASECCIA, CON QUESTA OPPOSIZIONE DOVE VOGLIAMO ANDARE”

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Il Vesuvio, ogni tanto, si sveglia. E quando lo fa, non lo fa in punta di piedi. Vincenzo De Luca ha scelto Facebook per il suo ultimo affondo, e questa volta il bersaglio non è un rivale qualsiasi: è Angelo Bonelli, co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, promosso sul campo – parole del governatore, non nostre – a “salice piangente della politica italiana”. L’immagine, va detto, resterà negli annali del repertorio deluchiano, già ricco di definizioni entrate nel lessico politico nazionale. Il ragionamento del sindaco di Salerno parte da lontano: da Francesco Lollobrigida, ex ministro capace, secondo De Luca, di far parlare di sé per motivi che poco hanno a che fare con l’azione di governo. Ma qui arriva il colpo di scena retorico: quell’immagine, dice De Luca, sarebbe stata addirittura “dimenticata” grazie a un autogol del centrosinistra stesso. Il riferimento è a una fotografia circolata di recente, che ritrae alcuni leader dell’opposizione a cena in un ristorante, con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in primo piano. De Luca la paragona, con la consueta ironia tagliente, allo scatto storico di Yalta con Churchill, Roosevelt e Stalin: “i grandi della Terra”, li definisce nel video, lasciando intendere, senza troppi giri di parole, come il confronto tra le due epoche non regga.

Chi vi entra è la sceneggiatura di un centrosinistra che il governatore descrive come incapace di rinnovare il proprio racconto: “Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale”, sentenzia, prima di prevedere mesi difficili. “Sarà una lotta titanica” tra “i Bonelli” e “i Lollobrigida” di turno. Resta da capire se questa ennesima sortita serva a rafforzare la posizione di De Luca nel dibattito interno al campo progressista, o se finisca per alimentare proprio quella narrazione di divisioni che l’ex governatore dice di voler evitare. Di certo, il video – pubblicato sui canali social del sindaco di Salerno – ha già iniziato a circolare, e con esso la sua collezione di soprannomi, destinata ad allungarsi al prossimo bersaglio.













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