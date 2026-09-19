Izzo: Scuola e autorità, è tempo di ricostruire il patto educativo

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La scuola, intesa come istituzione fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, sta attraversando una fase di profonda crisi identitaria e funzionale. L’attuale clima, spesso caratterizzato da un approccio eccessivamente accomodante verso il comportamento degli studenti, ha raggiunto un punto di non ritorno. La tragedia recente, in cui un alunno ha aggredito con un’arma bianca il docente in cattedra, non è un evento isolato, ma il sintomo evidente di un deterioramento del patto educativo che vede coinvolti genitori, operatori scolastici e istituzioni.

L’autorevolezza del personale scolastico, e in particolare dei docenti, è stata progressivamente erosa da una cultura della scusante che minimizza la gravità delle violenze e delle insubordinazioni. Quando l’insegnante entra in aula, non rappresenta solo se stesso, ma l’Autorità dello Stato e il principio di legalità. Il rispetto dovuto alla figura docente non dovrebbe essere messo in discussione da giustificazioni basate su disagi psicologici o sociali, sebbene tali fattori possano esistere. Ridurre ogni atto di violenza a mera conseguenza di un contesto avverso significa ignorare la responsabilità individuale e la necessità di stabilire confini netti tra il lecito e l’illecito.

È urgente introdurre regole certe, trasparenti e, soprattutto, applicate con fermezza. La tolleranza zero verso le aggressioni fisiche e verbali non è un atto di durezza, ma un prerequisito per la sopravvivenza stessa dell’istituzione scolastica. Senza un recupero dell’autorità legittima e senza la consapevolezza che ogni azione ha conseguenze giuridiche ed educative, si rischia di formare una generazione di soggetti privi di punti di riferimento solidi, destinati a vagare in un vuoto normativo che li rende schiavi delle proprie impulsività piuttosto che cittadini responsabili. La crescita dei giovani non può essere falsata dalla paura del conflitto o dalla ricerca di un consenso a tutti i costi; richiede invece la chiarezza dei valori e la certezza del diritto.

Michele Izzo













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