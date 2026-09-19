Scomparse due sorelline di 8 e 12 anni. L’appello del padre: “Chi sa qualcosa ci faccia sapere”

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Ore di grande apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelline di 8 e 12 anni. Le bambine, Benedetta e Domitilla Costanza, non si trovano da ieri sera, quando sarebbero state viste per l’ultima volta intorno alle 20. Il padre ha sporto denuncia di scomparsa. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri e polizia e il padre ha anche lanciato un appello sui social chiedendo a chi le dovesse vedere di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere della zona in cui si è verificata la scomparsa.Le ricerche di Domitilla e Benedetta Costanza

Secondo una prima ricostruzione, i genitori sarebbero separati e le sorelline sarebbero rimaste sole in casa. Secondo il racconto del padre, non sarebbero emersi problemi o frizioni che potrebbero far pensare a un allontanamento volontario. L’uomo, Alessandro Costanza, sentito dall’agenzia di stampa Ansa, ha spiegato di avere sei figli “tutti affidati a me, nella fase di separazione dalla mia ex moglie”.













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