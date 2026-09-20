Napoli, pari a Firenze: De Gea è un muro

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Poco entusiasmante, ma nemmeno pessima, così potrebbe essere definita la prestazione del Napoli nel bene e nel male, con la straordinaria capacità di complicarsi la vita da solo. Si accende all’improvviso, si spegne subito. E può succedere di tutto. Lang esce borbottando, Hojlund (a cui Dragusin ha messo il bavaglio) non incide: sono lo specchio di una formazione che appare ancora confusa. Qualcosa si vede quando Allegri cambia gli esterni inserendo Neres e Favasuli ma De Gea ricorda di essere un portiere di caratura internazionale e strozza l’urlo in gola.













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