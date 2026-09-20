AFRAGOLA. LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA 11 CARDELLINI E 2 TARTARUGHE DETENUTE ILLEGALMENTE

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Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli in alcune aree del territorio. Gli Agenti, unitamente a personale della Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU, si è portato in località San marco all’Olmo per verificare se in un appartamento era presente un allevamento illegale di uccelli ed altri animali. Dopo aver ispezionato la zona ed individuato il palazzo, si è proceduto al rintraccio della persona proprietaria dell’appartamento che ha dato l’accesso. Dagli accertamenti e dalla ispezione dell’appartamento la persona è risultata essere in possesso di n.10 cardellini cardelius cardelius privi dell’anello con numero seriale, di n.1 cardellino cardelius cardelius munito di anello con numero seriale abraso e n.2 tartarughe prive di qualsiasi documento. Gli animali sono esemplari di agrifauna selvatica particolarmente protetti. All’interno del locale sono state rinvenute alcune reti ed attrezzature usate per catturare uccelli. I cardellini e le tartarughe sono state posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il detentore denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.













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