INVESTITA A CAPODICHINO GIORNI FA E MORTA IERI: LA TRAGEDIA DELLA GIOVANE STUDENTESSA

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Una ragazza di appena 17 anni, Anna Grimaldi, è morta in seguito alle ferite riportate in un grave incidente stradale. La studentessa dell’istituto superiore Vittorio Veneto, originaria di Secondigliano, era stata investita alcuni giorni fa a Capodichino mentre attraversava la strada.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi dei medici di salvarle la vita, la diciassettenne è deceduta all’ospedale Cardarelli dopo circa dieci giorni di ricovero.

La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi per la donazione. A ricordare Anna sono stati il dirigente scolastico e il personale dell’istituto che frequentava, attraverso una nota in cui, assieme a tutti gli studenti, si stringono con profondo cordoglio al dolore della famiglia e di quanti le hanno voluto bene: “Anna, la tua gentilezza, la tua dolcezza e la tua spensieratezza resteranno sempre nei nostri cuori: nessun addio potrà mai cancellare quello che abbiamo vissuto insieme durante questi cinque anni e tutto l’ amore che ci hai donato coi tuoi sorrisi e la tua affabilità. Grazie per ogni singolo momento vissuto insieme. Ti vorremo sempre bene e sarai sempre parte della nostra comunità scolastica”.













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