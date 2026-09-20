America’s Cup, rotte più lunghe per navi e aliscafi verso le isole

Rotte modificate e tempi di percorrenza più lunghi per i collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia e Procida durante le regate preliminari della 38/a America’s Cup. L’ordinanza numero 99/2026 della Capitaneria di Porto di Napoli istituisce un’ampia area interdetta alla navigazione davanti al lungomare cittadino, così che navi e aliscafi dovranno seguire percorsi alternativi rispetto a quelli abituali. Le deviazioni comporteranno però un allungamento delle traversate stimato in quasi dieci minuti per gli aliscafi e quasi venti per i traghetti, con possibili ripercussioni sugli orari dei collegamenti e sulle coincidenze.

Le restrizioni scatteranno alle ore 8 del 21 settembre e resteranno in vigore fino alle ore 8 del 28 settembre, comprendendo le giornate di allenamento e le regate in programma dal 25 al 27 settembre. Il provvedimento dell’autorità marittima individua la cosiddetta Race Area, delimitata da boe e segnalazioni elettroniche, nella quale saranno vietati navigazione, transito, sosta e ancoraggio alle unità non autorizzate.

Il campo di regata occuperà una vasta porzione dello specchio acqueo antistante la costa napoletana, imponendo ai mezzi di linea diretti alle isole di aggirarne il perimetro. L’ordinanza disciplina inoltre le aree riservate agli spettatori, prevedendo zone di stazionamento differenziate e specifiche limitazioni alla navigazione. Non è prevista una sospensione generalizzata dei collegamenti marittimi, ma le compagnie dovranno adeguare le rotte alle interdizioni e alle disposizioni della Guardia Costiera.