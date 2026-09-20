Ritrovate le sorelline scomparse l’altra sera: erano in un negozio

Visite: 63

59 Visite

Ritrovate Benedetta e Domitilla, le sorelline di 12 e 8 anni scomparse ieri sera, intorno alle 20.10, a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Da ieri sera si erano perse le tracce delle due bimbe.

Secondo le prime informazioni, sono state ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino alla loro abitazione, da cui si erano allontanate.

Secondo una prima ricostruzione la sera erano a casa da sole. E la scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20. Il padre, Alessandro Costanza, aveva presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Carabinieri e polizia hanno subito iniziato le ricerche su tutto il territorio.