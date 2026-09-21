Esclusiva. Giugliano, due ragazze travolte da una Smart: il conducente fugge

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Due ragazze sono rimaste contuse e lievemente ferite nella serata di ieri a Giugliano, in via Roma, dopo essere state travolte da una Smart.

Dopo l’impatto, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. Le due giovani hanno riportato ferite lievi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare il veicolo coinvolto.













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