SPAGNA, LA MOGLIE DI SANCHEZ RINVIATA A GIUDIZIO. INDAGATE PER CORRUZIONE LE FIGLIE DI ZAPATERO

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Nuovo, enorme guaio per il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez: la moglie Begona Gomez è stata rinviata a giudizio con le accuse di traffico di influenze e malversazione. Gomez era già stata sottoposta nei mesi scorsi ad alcune misure cautelari, come l’obbligo di firma. Alla primera dama, inoltre, era stato ritirato il passaporto per evitare il pericolo di fuga. Il governo spagnolo ha parlato di “persecuzione politica” e “accanimento”. Ma sempre oggi, oltre alla decisione del gip su Gomez, ne è arrivata anche una del giudice istruttore del caso caso Plus Ultra, che vede indagato per corruzione José Luis Rodríguez Zapatero: le figlie dell’ex premier ed ex leader socialista sono state chiamate a testimoniare il 30 novembre come indagate. A questo si aggiunge la condanna a 9 anni di interdizione speciale dai pubblici uffici di David Sanchez, fratello di Pedro, arrivata il 14 luglio per il reato di abuso d’ufficio.













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