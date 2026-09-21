Chico Forti ha ottenuto la semilibertà dal tribunale di sorveglianza di Verona

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Dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di due anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il tribunale di sorveglianza di Verona, dove mercoledì 16 settembre si era celebrata l’udienza nei confronti dell’uomo. Forti era stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Dopo l’estradizione in Italia nel maggio del 2024, è ora denuto a Verona.