Mugnano, i carabinieri arrestano un pusher

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A Mugnano di Napoli i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per droga il 25enne Andrea Amabile, del posto e già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato l’uomo – a bordo della propria auto – cedeva una dose a un cliente. Bloccato, è stato perquisito. Nelle tasche del pusher i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi già pronte per la vendita al dettaglio tra cobret e hashish. Sequestrati anche la somma di 340 euro ritenuta provento del reato e telefoni cellulari.

L’arrestato è in attesa di giudizio.













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