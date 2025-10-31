San Tammaro. Restyling della Provinciale, l’assessore Scala: nuove palme, pista ciclabile liberata e sistema di irrigazione rinnovato

Condividi

​È in corso un importante intervento di restyling lungo via Ferdinando di Borbone, che restituirà decoro, sicurezza e funzionalità a uno dei principali assi viari della città.

​Il progetto prevede la piantumazione di 30 nuove palme, la rimozione delle aiuole che invadevano la pista ciclabile, garantendone così la piena fruibilità, e il rifacimento completo del sistema di irrigazione.

​L’intervento è finanziato dal bilancio comunale, grazie a una gestione attenta e responsabile delle risorse. “Avere i conti in ordine, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Errico Scala, ci consente non solo di cogliere le opportunità offerte dai fondi statali e comunitari ma anche di investire direttamente con fondi comunali per interventi di restyling che migliorano il territorio”.

​L’intervento in viale Ferdinando di Borbone è già in corso e sarà completato in poche settimane.













