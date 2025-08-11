Dal 9 agosto nuovo congedo aggiuntivo per i lavoratori oncologici: più tutele e diritti

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

A partire dal 9 agosto 2025 è in vigore la Legge 106/2025, che introduce importanti novità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. La norma prevede un congedo straordinario fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro, riservato a chi ha un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Tra le misure più rilevanti:

Congedo aggiuntivo di 24 mesi senza retribuzione ma con mantenimento del posto di lavoro.

Priorità per il lavoro agile al rientro, ove compatibile con le mansioni.

10 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi dal 2026, per visite, esami o cure, in aggiunta a quelli già previsti.

Sospensione attività fino a 300 giorni per i lavoratori autonomi con incarichi continuativi.

Fondo dedicato per borse di studio in memoria e investimenti tecnologici per l’INPS.

Questa riforma rappresenta una svolta nella tutela del diritto al lavoro per chi affronta un percorso di cura impegnativo. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso una categoria di lavoratori che, fino ad oggi, si è trovata spesso a dover scegliere tra salute e occupazione.

“Con questa legge si compie un passo avanti importante – sottolinea l’Avvocato Lelio Mancino – perché si garantisce la possibilità di curarsi senza perdere il proprio impiego. È un diritto fondamentale che si traduce in serenità per i lavoratori e per le loro famiglie”.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di richiesta del congedo, è possibile rivolgersi agli uffici territoriali dell’INPS o a professionisti specializzati in diritto del lavoro e previdenza.