Incendio sul traghetto Palermo-Napoli: paura, nessun ferito

È giunta in porto a Napoli in tarda serata la nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia, i cui motori sono andati in avaria per un incendio nella sala macchine che ha suscitato preoccupazione tra i 152 passeggeri e i 72 membri dell’equipaggio a bordo dell’imbarcazione.

La nave stava attraversando un tratto del mar Tirreno a nord-ovest dell’isola di Capri, a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. Si attende lo sbarco di passeggeri ed equipaggio. Sul posto sono presenti carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e vigili del fuoco.

L’equipaggio doma le fiamme

È stato proprio l’equipaggio a domare l’incendio evitando che le fiamme provocassero feriti, anche se i motori sono andati in avaria portando la nave alla deriva. È stato necessario raggiungere il traghetto con due rimorchiatori salpati dal porto di Napoli che l’hanno agganciato e lo stanno trainando verso il capoluogo campano. I passeggeri non sono stati evacuati. La nave era partita questa mattina da Palermo con a bordo passeggeri e auto.