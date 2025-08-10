Villaricca, ustionato mentre accende il barbecue: grave un uomo di 65 anni

Condividi

Dramma a Villaricca durante una tradizionale braciata estiva. Un uomo di 65 anni è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre tentava di accendere il barbecue. Ancora da chiarire le cause precise dell’incidente, ma si ipotizza un ritorno di fiamma dovuto all’uso improprio di liquidi infiammabili.

L’uomo è stato soccorso tempestivamente dagli amici presenti, che lo hanno accompagnato d’urgenza con mezzi propri all’ospedale San Giuliano di Giugliano. In seguito, viste le gravi ustioni riportate, è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato in condizioni definite critiche.

