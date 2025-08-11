Michele Izzo: ‘TikToker in politica? Solo con liste proprie e nel rispetto della Costituzione’

Premetto che non ho nessun risentimento nei confronti della piattaforma di tik- tok e tiktoker ma ognuno deve fare il proprio mestiere.
Chi fa parodia dai tik- tok é liberissimo di farlo sempre nel rispetto dell’ altro e della decenza, com’è libero chi vuole accendere a tale piattaforma nella consapevolezza che la libertà di ognuno finisce laddove inizia la libertà dell’ altro.
Ma la politica é altra cosa é servizio al cittadino nel cercare di programmare e risolvere le varie problematiche di ogni singolo cittadino, nell’ interesse comune.
I tiktoker, rispettabilissimi, possono ambire a candidarsi alle prossime elezioni regionali ma lo devono fare con una lista propria nel rispetto del dettato costituzionale.
Già da tempo gli elettori si sono disaffezionati alle urne per mancanza di personale politico capace e competente .
Non facciamo che scelte dettate dal racimolare voti possano essere la tomba della politica, questa, la riflessione che i vertici di ogni singolo partito dovranno fare all’ atto della formazione delle liste.
Nota stampa di Michele Izzo consigliere comunale.