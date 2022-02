Perdite idriche, a Marano (via Adda) arrivano i vigili del fuoco. Qualcuno avvisi l’ingegnere Martino

139 Visite

In via Adda, dove una perdita idrica non ancora riparata sta creando danni da settimane, sono giunti poco fa anche i vigili del fuoco. Abbiamo interpellato alcuni tecnici comunali, ai quali abbiamo segnalato il caso, ma nessuno ha saputo fornirci risposte esaustive. Il Comune ha cambiato di recente i responsabili dei settori lavori pubblici e urbanistica e molte responsabilità sono finite in capo all’ingegnere Martino, neo assunto dal Comune, il quale però non conosce ancora bene il territorio e non si interfaccia con i media che in questo comune, sono talvolta costretti ad avvisare operai e tecnici dei continui disastri. La perdita in via Adda è a dir poco abbandonanti. Qualcuno avvisi Martino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS