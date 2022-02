Ospedale del Mare: aggredisce un medico. Denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un medico il quale ha raccontato che un paziente, poco prima, dopo una visita specialistica, lo aveva aggredito danneggiando altresì alcuni carrelli utilizzati per il trasporto dei medicinali.

Gli operatori hanno identificato e bloccato l’uomo, un 35enne di Casagiove con precedenti di polizia, che è stato denunciato per violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.