Tanta indignazione sul web per la storia di Joseph, il ragazzo di colore che, ieri, è stato aggredito improvvisamente in strada mentre suonava la chitarra, in cambio di pochi spiccioli. Oggetto dell’aggressione, la sua chitarra. La vicenda si è conclusa con un lieto fine. Qualcuno, oggi ha comprato una nuova chitarra a Joseph, consegnandola personalmente.













