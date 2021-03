Secondigliano: sorpresi con una mazza da baseball. Denunciati

116 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano hanno controllato due uomini a bordo di un’auto rinvenendo all’interno del bagagliaio una mazza da baseball in legno della lunghezza di 60 cm.

A.A. e A.P., napoletani di 26 e 21 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere nonché sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS