30mila borse di studio in Campania, pubblicato il bando: domande fino al 23 aprile

Pubblicato il bando per le borse di studio in Campania. Sono 30mila da 250 euro per l’anno 2020-21 per gli studenti delle scuole superiori della Campania appartenenti a famiglie con reddito Isee inferiore a 15mila euro.

Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente online dopo essersi registrati alla piattaforma dall’8 e fino alle 22 del 23 aprile prossimi. Si tratta di contributi da 250 euro riservati agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado al fine di contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento della regione è pari a 7.560.706,10 euro.

Per richiedere la borsa di studio si deve avere un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.748,48 euro. Le domande vanno presentate, dai genitori, dai tutori o dallo studente solo se maggiorenne, esclusivamente online all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it e seguendo le prescrizioni in essa indicate.

La piattaforma per la presentazione della domanda sarà accessibile durante tutto il periodo del bando dalle ore 9.00 alle ore 22.00, ad eccezione del primo giorno che sarà accessibile dalle ore 10.00.













